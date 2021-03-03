"Не можем сказать, что довольны": в мэрии Петрозаводска признали проблемы с уборкой снега

Администрация Петрозаводска заявила, что условия контракта на уборку улиц от снега с компанией "ТехРент", "не исполняются должным образом".

Позицию мэрии высказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев после инспекции городских улиц.

Он отметил, что на многих дорогах заужена проезжая часть и образовались колеи. Из-за перепадов температур на дорогах сохраняется рыхлый снег и наледь.



"На данный момент мы не можем сказать, что довольны подрядчиком. Несмотря на сложные погодные условия, их переменчивый характер, обилие осадков, считаем, что условия муниципального контракта не исполняются должным образом. Поэтому предприятие на регулярной основе привлекается к ответственности. За истёкший период подрядчику предъявлено порядка 7,5 млн рублей в виде штрафов и неустоек... В некоторых местах, можно сказать, что ни разу за зиму уборка не проводилась, тротуары заброшены. Всё это негативно сказывается на безопасности дорожного движения и удобстве граждан", – приводит слова Бекелева пресс-служба мэрии.



Он отметил, что с петрозаводских улиц вывезено около 60 тысяч тонн снега, и администрация "изыскивает возможность увеличения объёмов вывозки".





