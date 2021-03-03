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"Не можем сказать, что довольны": в мэрии Петрозаводска признали проблемы с уборкой снега

Новости. Общество
06:40, 04 Марта 2021
фото: сайт администрации Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска заявила, что условия контракта на уборку улиц от снега с компанией "ТехРент", "не исполняются должным образом".

Позицию мэрии высказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев после инспекции городских улиц.

Он отметил, что на многих дорогах заужена проезжая часть и образовались колеи. Из-за перепадов температур на дорогах сохраняется рыхлый снег и наледь.

"На данный момент мы не можем сказать, что довольны подрядчиком. Несмотря на сложные погодные условия, их переменчивый характер, обилие осадков, считаем, что условия муниципального контракта не исполняются должным образом. Поэтому предприятие на регулярной основе привлекается к ответственности. За истёкший период подрядчику предъявлено порядка 7,5 млн рублей в виде штрафов и неустоек... В некоторых местах, можно сказать, что ни разу за зиму уборка не проводилась, тротуары заброшены. Всё это негативно сказывается на безопасности дорожного движения и удобстве граждан", – приводит слова Бекелева пресс-служба мэрии.

Он отметил, что с петрозаводских улиц вывезено около 60 тысяч тонн снега, и администрация "изыскивает возможность увеличения объёмов вывозки".


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Комментарии

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Njkdez
2021-03-04 07:48:28
Мирошник тоже не довольна предположительно, раньше на всех фотографиях вместе с Бондарчуком, на всех выездных фотопрогулках по городу, теперь даже в соло фотографиях не видно? Предположительно продолжает терпеть за зп вышесредней по Карелии?
Njkdez
2021-03-04 07:43:01
Не способны ничего сделать, так увольняйтесь, или терпеть дальше будете?
Njkdez
2021-03-04 07:42:21
Не довольно, но терпите за халявную зп, предположительно? 
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