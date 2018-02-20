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Новости. Общество
15:13, 20 Февраля 2018

"Не надо придумывать, что кто-то знает, что находится в голове у Путина"

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Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался в Петрозаводске с карельскими журналистами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.

"Я вам скажу так, никто из вас и из нас не знает, что и как там устраивает Кремль. Не надо придумывать, что кто-то знает, что находится в голове у Путина. Никто не знает. Когда нет парламента, нет Совета Федерации, когда нет реальной партийной политики, все решает один человек. Мы не можем знать, что у него в голове", - сказал Муратов.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тамара
2018-02-20 18:45:13
А что в голове у Винни-Пуха? хи,хи...
Мизантроп
2018-02-20 17:25:56
Вот когда распространителей "Новой Газеты" будут бить на улицах - тогда можно будет и помечтать о "повышении уровня жизни" и прочих благах земных. А до тех пор - "не заработали".
petronik
2018-02-20 18:00:31
Мизантроп, после прочтения Вашего опуса почему-то на ум пришло слово "питекантроп"...
Американец
2018-02-20 17:08:44
всё понятно с этим человеком. Агитирует за Явлинского, у которго рейтинг 0,2%. Не трать время граждан, за этот персонаж голосовать никто не будет, разве что Ширшина, Залецкая, да еще пара-тройка, которые соскучились по святым девяностым.
Как говорится: "Спасибо за вопрос, следующий вопрос".
Явлинскому уже пора прекратить давать обещания. Новый обещалкин появился, Грудинин. Он уже лапши навешал
Гарик
2018-02-20 19:49:44
Американец, И пусть агитирует журналист это его выбор. Ваш выбор уже 18 лет обещает неизвестно что , довёл людей до нищиты . Но вам то , что " американцам " , это только на руку (((((((((((((
Неравнодушный
2018-02-20 17:03:51
-Папа, а как устроен мозг?
-Отстань, у меня в голове совсем другие вещи.
однозначно
2018-02-20 16:41:29
Брутальный персонаж. Породистый. За бороденкой ухаживает, подкрашивается "под седину". Не то что местные хоттабычи с беломором в зубах и фигами во весь экран.
grigorjev
2018-02-20 16:27:12
Конституцию нельзя нарушать никому. Как президенту, так и "мыслящим". Это не обсуждается. Нарушение Конституции - государственное преступление. Точка.
Гарик
2018-02-20 16:25:41
Хоть кого то умного и порядочного в Карелию занесло , человек с позицией и даром журналистики.
Тамара
2018-02-20 15:51:00
В России всегда "управлял" один человек,потому и страна в ж.пе постоянной или как посмешище на весь мир: ни дорог,ни медицины,ни образования,ни пенсий,спорт на допинг посажен....много чего ещё и мало что изменится , в стране дураков,извините, так будет всегда.....зомбоящик делает своё дело....народ умирает потихоньку,на примере Карелии это видно сразу,когда-то 800.000 население было,нынче уже около 600.000 ,где-то так ....да и то с мигрантами вместе...
petronik
2018-02-20 17:23:53
Тамара, полностью правы и к Вашему перечисленному много нелицеприятного еще можно добавить. К сожалению, в зомбоящике и СМИ работают не такие журналисты, как Муратов.
Беня
2018-02-20 16:40:21
Прям набор стандартных либеральных мантр в суицидальном сложении.
ОАЭ всегда управлял один человек, но зашибись стало почему-то стало когда нашли нефть.
Разруха не в клозетах, разруха в головах. Пойте хором либеральные мантры у вас еще не такой "приход" сделается
кир
2018-02-20 15:43:33
Не знают в "Новой газете" как управлять империей.
YellowSubmarine
2018-02-20 15:37:56
"Когда нет парламента, нет Совета Федерации, когда нет реальной партийной политики, (когда) все решает один человек", тогда это не государство, а тоталитарная секта.
Извините!!!
Беня
2018-02-20 16:29:06
YellowSubmarine, снимите лапшу с ушей. Государство, где все решает один человек называется абсолютная монархия (а не секта). Нормальная форма правления, человечество при ней изрядно пожило, удивительным образом не передохло и по сей день продолжает жить.
Например:
-султанат Оман;
-Объединённые Арабские Эмираты;
-эмират Катар;
-королевство Саудовская Аравия;
-султанат Бруней;
-королевство Свазиленд :)
YellowSubmarine
2018-02-20 16:42:15
Беня, снимаю. Абсолютная монархия это понятие тождественное секте!
Извините!!!
Гарик
2018-02-20 15:48:03
Ув.YellowSubmarine, К сожалению ,вы , правы !!!!!
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