Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался в Петрозаводске с карельскими журналистами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.

"Я вам скажу так, никто из вас и из нас не знает, что и как там устраивает Кремль. Не надо придумывать, что кто-то знает, что находится в голове у Путина. Никто не знает. Когда нет парламента, нет Совета Федерации, когда нет реальной партийной политики, все решает один человек. Мы не можем знать, что у него в голове", - сказал Муратов.

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