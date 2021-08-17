«Не оставляйте их одних!»: лидер поискового отряда призвал жителей Карелии не пускать в лес стариков

Командир карельского поискового отряда «Доброспас» Алексей Глушков рассказал, что отправляющиеся в лес за грибами и ягодами старики подвергают свою жизнь невероятной опасности.

Алексей Глушков рассказал в соцсети, что в Карелии в разгаре «сезон лесных потеряшек». По словам общественника, в наибольше опасности оказываются пожилые люди. Он рассказал, что накануне поисковые службы и добровольцы занимались розыском пожилой женщины, которая отправилась в лес и не вернулась.

«Исходные данные — бабушка, 84 года, 2 недели болела, не могла ходить, чуть стало лучше — сразу в лес. Как обычно из состояния этого возраста — сердечно-сосудистая недостаточность и все сопутствующее, а так очень плохой слух. Поэтому работать на отклик практически бессмысленно. Задача — поиск с воздуха и прочес зоны… Узнаем, что бабушка боевая. Любительница побродить по лесам. Пропадала не раз. 9 лет назад вообще вышла из леса на тринадцатые сутки через 8 км. от поселка. Слабая, но вышла… », — рассказал Глушков и пояснил, что в этот раз пропавшую пока найти не удалось.

Лидер поискового отряда призвал жителей Карелии беречь престарелых родственников и не позволять им самостоятельно выбираться в лес.

«Основная группа риска — люди старшего возраста. Бабушки, дедушки. Люди, которые не будут пользоваться компасами и навигаторами, которые не возьмут в лес телефон. Чтобы не потерять. Люди, которые по инерции оденутся в темную одежду. Потому что „немаркая“ и „так привыкли“. Люди, которые в силу возраста имеют целые букеты заболеваний. Люди, которые уверены, что „я в этом лесу каждую тропинку знаю“. А с этой мысли начинаются все лесные проблемы. Они не возьмут с собой еду и воду, потому что „зачем лишнее с собой таскать“. Люди, которые… И еще найдется десяток причин, которые уведут их далеко от места входа в лес и очень усложнят поисковые работы», — пояснил он.

Алексей Глушков призвал обеспечить пенсионеров необходимой экипировкой и оборудованием для лесных походов, чтобы уберечь их жизни.

«И мы призываем всех в сотый или тысячный раз — ну обратите вы особое внимание на своих стариков, которые не могут без лесных походов. Следите за их экипировкой, будьте постоянно с ними на связи. Купите им навигаторы, обучите пользоваться. Или трекеры. И заставляйте их брать с собой. Если понимаете, что есть очень возрастные проблемы, — не отпускайте их в лес одних. Берите правильное оборудование и идите с ними. Не оставляйте их одних! ... Кто-то скажет, что они не могут остановить своих стариков от походов. Кто-то будет рассказывать про занятость и работу, про отсутствие времени, детей, болезни, командировки и пр. Кто-то про то, что приобретение навигатора или трекера для них дорого. Что же, каждый делает свой выбор в пользу того, что важнее… Хотя покупка желтого жилета за 250 рублей и убеждение своих родных обязательно носить его в лесу не требует много денег и времени. Но позволит поисковикам быстрее найти человека. В любом состоянии», — заявил Алексей Глушков.