Подписаться
Новости. Экономика
15:30, 21 Октября 2019
фото: АО "ПКС-Водоканал"

Не платите за коммунальные услуги? Тогда мы идем к вам!

Загрузка...

Долги петрозаводчан за водоснабжение и водоотведение превышают 200 млн рублей.

Самые большие долги накапливают, как ни странно, жители коттеджей в престижных районах города, некоторые из них должны АО "ПКС-Водоканал" более 300 тысяч рублей.

Новый метод воздействия на должников, акции с выездом к дому неплательщика, где с помощью аудиосистемы производится оповещение о наличии задолженности с просьбой ее погашения, уже принес первые плоды. За время акции пятеро неплательщиков погасили долги, три человека заключили с АО "ПКС-Водоканал" договоры о рассрочке.

"Многие неплательщики возмущаются, считают наши действия незаконными. Но закон мы не нарушаем, персональных данных о потребителях не распространяем, только предлагаем должникам добровольно погасить имеющуюся задолженность, подтвержденную вступившим в законную силу решением суда. Никаких других требований к потребителю-должнику с нашей стороны нет", – прокомментировал акцию заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам АО "ПКС-Водоканал" Юрий Булычев.

Реакция неплательщиков на подобные оповещения бывает разной: кто-то не выходит из квартиры, отсиживаясь дома и включая погромче телевизор, кто-то обещает разобраться с долгами как можно скорее. 

Уже сегодня АО "ПКС-Водоканал" ограничило услуги водоотведения у одного должника, двух отключили от водоснабжения. В очереди на отключение коммунальных услуг стоят еще 20 неплательщиков. Всем им было вручено уведомление об отключении водоснабжения и водоотведения в случае неуплаты задолженности, никаких действий по погашению долга потребители не предприняли.

200 миллионов рублей – это деньги, которые неплательщики "воруют" у честных граждан. Те, кто оплачивают коммунальные услуги вовремя, хотят жить комфортно, но должники процесс модернизации сетей тормозят: на эти 200 миллионов можно было бы переложить 13 километров сетей. Если у неплательщика нет возможности оплатить долг сразу, всегда можно заключить договор о рассрочке – в таком случае и сам должник не увеличивает свои долги, так как на его счет не будут начисляться пени.

Для того чтобы заключить договор о рассрочке, достаточно подойти в "Центр Единого Обслуживания", расположенный по адресу ул. Гоголя, 60. "РКС-Петрозаводск" всегда идут навстречу порядочным гражданам, а вот со злостными неплательщиками продолжат бороться.

Не мешайте петрозаводчанам жить комфортно, платите за коммунальные услуги вовремя!

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2019-10-21 15:49:07
хватит брехать про недополученные деньги? Это ваша манера людей вводить в заблуждение? Эти деньги ваша прибыль, а счета все равно увеличиваются
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.10.2019, 15:23
Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.10.2019, 10:43
"Я убью твою дочь"
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
16.10.2019, 17:43
Появилось видео с места гибели пенсионерки в ДТП под Петрозаводском
21.10.2019, 09:00
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине

Аналитика

18.10.2019 11:53
Капитал
Ирина Мирошник: "Благоустройство Петрозаводска в руках горожан" 3
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска 8
16.10.2019 17:00
Соломку подстелили
15.10.2019 12:36
"Подрыв доверия к государству и закону" 14
14.10.2019 17:06
Хлеб – соль 22
10.10.2019 00:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Я убью твою дочь" 5
18.10.2019 10:43
"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью" 5
18.10.2019 09:48
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 13
07.10.2019 13:18
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»