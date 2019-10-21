Не платите за коммунальные услуги? Тогда мы идем к вам!

Долги петрозаводчан за водоснабжение и водоотведение превышают 200 млн рублей.

Самые большие долги накапливают, как ни странно, жители коттеджей в престижных районах города, некоторые из них должны АО "ПКС-Водоканал" более 300 тысяч рублей.



Новый метод воздействия на должников, акции с выездом к дому неплательщика, где с помощью аудиосистемы производится оповещение о наличии задолженности с просьбой ее погашения, уже принес первые плоды. За время акции пятеро неплательщиков погасили долги, три человека заключили с АО "ПКС-Водоканал" договоры о рассрочке.



"Многие неплательщики возмущаются, считают наши действия незаконными. Но закон мы не нарушаем, персональных данных о потребителях не распространяем, только предлагаем должникам добровольно погасить имеющуюся задолженность, подтвержденную вступившим в законную силу решением суда. Никаких других требований к потребителю-должнику с нашей стороны нет", – прокомментировал акцию заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам АО "ПКС-Водоканал" Юрий Булычев.

Реакция неплательщиков на подобные оповещения бывает разной: кто-то не выходит из квартиры, отсиживаясь дома и включая погромче телевизор, кто-то обещает разобраться с долгами как можно скорее.



Уже сегодня АО "ПКС-Водоканал" ограничило услуги водоотведения у одного должника, двух отключили от водоснабжения. В очереди на отключение коммунальных услуг стоят еще 20 неплательщиков. Всем им было вручено уведомление об отключении водоснабжения и водоотведения в случае неуплаты задолженности, никаких действий по погашению долга потребители не предприняли.



200 миллионов рублей – это деньги, которые неплательщики "воруют" у честных граждан. Те, кто оплачивают коммунальные услуги вовремя, хотят жить комфортно, но должники процесс модернизации сетей тормозят: на эти 200 миллионов можно было бы переложить 13 километров сетей. Если у неплательщика нет возможности оплатить долг сразу, всегда можно заключить договор о рассрочке – в таком случае и сам должник не увеличивает свои долги, так как на его счет не будут начисляться пени.



Для того чтобы заключить договор о рассрочке, достаточно подойти в "Центр Единого Обслуживания", расположенный по адресу ул. Гоголя, 60. "РКС-Петрозаводск" всегда идут навстречу порядочным гражданам, а вот со злостными неплательщиками продолжат бороться.



Не мешайте петрозаводчанам жить комфортно, платите за коммунальные услуги вовремя!

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