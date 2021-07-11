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Не привитых туристов на южных курортах России будут сразу отправлять на вакцинацию

Новости. Общество
15:54, 12 Июля 2021
фото: © Минздрав Карелии

Требование о вакцинации от ковида будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели Краснодарского края на срок до трех дней.

Если постоялец не успел вакцинироваться, будучи на курорте, он обязан будет сделать это после отбытия, иначе ему грозит привлечение к ответственности.

Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима «Повышенной готовности», им закреплено, что в гостиницах и отелях региона после 1 августа продолжат заселять непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда.

«Сроки проживания постановлением не оговариваются. При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо подписать согласие на постановку вакцины в течение трех суток. Где будет сделана вакцина — не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток», — сообщили в министерстве.

В министерстве пояснили, что информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима «Повышенной готовности», что влечет за собой привлечение к ответственности.

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