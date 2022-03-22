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«Не расслабляемся»: глава Карелии сообщил о росте зарплат и численности лесных пожарных

Новости. Общество
08:05, 23 Марта 2022
фото: © МЧС Карелии

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Власти Карелии в преддверии нового пожароопасного сезона увеличили количество техники для тушения лесных пожаров, численность личного состава и размеры заработной платы.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, финансирование мероприятий по защите лесов от пожаров увеличено в 2 раза по сравнению с прошлым годом, количество лесных пожарных выросло до 3 тыс. человек, что на 728 больше, чем год назад, оклады сотрудников Карельского центра охраны лесов выросли в 1,8 раза.

К пожароопасному сезону подготовлено 222 единицы спецтехники и оборудования, планируется закупка еще семи единиц.

«Уроки прошлого сезона учтены. И, несмотря на прогнозы синоптиков на лето без аномальной жары, не расслабляемся», - добавил глава Карелии.

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