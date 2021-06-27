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«Не время раздумывать»: спикер парламента Карелии записал видеообращение  из «красной зоны» (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:05, 28 Июня 2021

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович, работавший в воскресенье в красной зоне» Медвежьегорской ЦРБ, где лечат больных коронавирусом, обратился с воззванием к жителям республики.

Видеообращение размещено на его странице Вконтакте.

«Друзья, ситуация очень серьезная, коронавирус продолжает распространяться… Не время раздумывать, делать прививку или нет. Доказано, наши вакцины эффективны, безопасны — они работают! Даже если вирус окажется сильней (что крайне редко), прививка спасет человеку жизнь. А количество противопоказаний крайне мало, прививаться могут даже беременные женщины. Подумайте о себе и о тех, кто рядом с вами!», - призвал спикер парламента.

 

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