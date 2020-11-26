Не забудьте заплатить имущественные налоги

Приближается срок уплаты имущественных налогов для физических лиц за 2019 год.

Уплатить налоги на имущество, землю и транспорт необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.

Наиболее удобным способом для получения и оплаты налоговых уведомлений является сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Для уплаты налогов также можно воспользоваться и другими способами: через личные кабинеты банков, платежные банковские терминалы и мобильные устройства по штрих-коду, QR-коду или индексу платежного документа, которые размещены на налоговом уведомлении, используя единый налоговый платеж (ЕНП), сервис "Уплата имущественных налогов физических лиц и НДФЛ" и мобильное приложение "Налоги ФЛ".

Если вы еще не получили налоговое уведомление, обратитесь в налоговые органы по телефонам "горячих линий", вам помогут решить этот вопрос.

"Горячее линии" будут работать во всех налоговых органах республики 30 ноября и 1 декабря с 10.00 до 16.00 по следующим телефонам:

• Инспекция ФНС России по городу Петрозаводску:

+7(8142)71-02-00, +7(8142)71-02-91;

• Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Республике Карелия:

+7(81458)57251, +7(81458)57255, +7(81458)57250 (Кемский, Лоухский, Калевальский районы, Костомукшский городской округ);

• Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Республике Карелия:

+7 9214608771, +7 9814014266 (Сегежский и Муезерский районы);

+7 (81437)53652 (Беломорский район);

• Межрайонная инспекция ФНС России №5 по Республике Карелия:

+7(81430)46048, +7(81430)45409 (Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский, Олонецкий районы);

• Межрайонная инспекция ФНС России №9 по Республике Карелия:

+7 (81451)73277 (Кондопожский район);

+7 (81452)51891 (Пудожский район);

+7 (81434)52209 (Медвежьегорский район).

• Межрайонная инспекция ФНС России №10 по Республике Карелия:

+7(8142)797863, +7(8142)797812 (Прионежский, Суоярвский, Пряжинский районы);

• Управление ФНС России по Республике Карелия: +79814062944.

В случае наличия налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога, а также, если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется.