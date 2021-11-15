Неадекватные прохожие устроили драку на дороге, один драчун оказался под колесами автомобиля (ВИДЕО)

фото: кадр с видео / Подслушано у водителей в ПТЗ и Карелии

В Петрозаводске прохожие устроили драку вблизи проезжей части - один из участников конфликта оказался под колесами автомобиля.

В сети появилось видео конфликта между прохожими на пересечении улиц Калинина и Лыжной в Петрозаводске, который закончился ДТП. Судя по записи, опубликованной в группе Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии, инцидент произошел накануне вечером.

В результате драки, возникшей на перекрестке, один из участников оказался на проезжей части и попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. При этом для пешеходов на светофоре горел красный свет, автомобиль двигался на зеленый.