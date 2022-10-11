Неадекватный мужчина поставил на уши магазин разливных напитков в Петрозаводске

Наряд отвез 50-летнего дебошира в отделение полиции, сообщили в Росгвардии Карелии.

Этой ночью в петрозаводский отдел вневедомственной охраны поступил вызов из магазина разливных напитков в Сулажгоре.



Один из посетителей торгового заведения устроил дебош — вел себя агрессивно, громко кричал, размахивал руками и угрожал окружающим расправой.



На место происшествия направили наряд Росгвардии. Нарушителем спокойствия оказался 50-летний петрозаводчанин. Его задержали и отправили в отделение полиции.