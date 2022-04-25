Небольшое предприятие в Петрозаводске из-за санкций получило шанс стать промышленным центром РФ

Власти Карелии рассчитывают, что местное предприятие, которое выпускает оборудование для горнодобывающей отрасли, благодаря запрету импорта такой продукции, сможет превратиться в крупную компанию российского уровня.

Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов в ходе трансляции в группе «Объясняем. Республика Карелия» ВКонтакте.

«На любом горнодобывающем предприятии используются большие грунтовые насосы, которые занимаются перекачкой абразивных материалов. Как правило, основными поставщиками таких насосов на территорию Российской Федерации всегда являлись традиционно либо Соединенные Штаты, либо Англия. Но мы все прекрасно знали, что у нас на территории города Петрозаводска есть компания „Петрозаводскмаш горно-металлургический комплекс“ (ПГМК), которая выпускает, в принципе, те же самые грунтовые насосы. Да, может быть, они менее разрекламированы на рынке. Да, может быть, они сегодня не имеют такого опыта эксплуатации, но, тем не менее, это предприятие всегда эти насосы успешно поставляло, а сегодня оно получило вал заказов для изготовления этой продукции», — сказал Родионов.

По его мнению, у предприятия большие перспективы.

«Теперь нужно Центру импортозамещения совместно с Минэкономики решать другой вопрос — как это предприятие развить, как обеспечить его необходимыми стальными, чугунными отливками, как обеспечить его кредитованием для того, чтобы мы из малого предприятия могли создать крупный промышленный центр, который будет работать не только в масштабах Карелии, но и всей страны», — пояснил вице-премьер.