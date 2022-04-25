890x80
Реклама
Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года
25.04.2022 15:19
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
ФСБ сорвала убийство Владимира Соловьева
25.04.2022 14:13

Небольшое предприятие в Петрозаводске из-за санкций получило шанс стать промышленным центром РФ

Новости. Экономика
12:45, 26 Апреля 2022
фото: © ПГМК

Новости партнеров

Власти Карелии рассчитывают, что местное предприятие, которое выпускает оборудование для горнодобывающей отрасли, благодаря запрету импорта такой продукции, сможет превратиться в крупную компанию российского уровня.

Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов в ходе трансляции в группе «Объясняем. Республика Карелия» ВКонтакте.

«На любом горнодобывающем предприятии используются большие грунтовые насосы, которые занимаются перекачкой абразивных материалов. Как правило, основными поставщиками таких насосов на территорию Российской Федерации всегда являлись традиционно либо Соединенные Штаты, либо Англия. Но мы все прекрасно знали, что у нас на территории города Петрозаводска есть компания „Петрозаводскмаш горно-металлургический комплекс“ (ПГМК), которая выпускает, в принципе, те же самые грунтовые насосы. Да, может быть, они менее разрекламированы на рынке. Да, может быть, они сегодня не имеют такого опыта эксплуатации, но, тем не менее, это предприятие всегда эти насосы успешно поставляло, а сегодня оно получило вал заказов для изготовления этой продукции», — сказал Родионов.

По его мнению, у предприятия большие перспективы.

«Теперь нужно Центру импортозамещения совместно с Минэкономики решать другой вопрос — как это предприятие развить, как обеспечить его необходимыми стальными, чугунными отливками, как обеспечить его кредитованием для того, чтобы мы из малого предприятия могли создать крупный промышленный центр, который будет работать не только в масштабах Карелии, но и всей страны», — пояснил вице-премьер.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
20.04.2022, 19:31
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
25.04.2022, 13:59
Зима вернется в Карелию к 1 мая
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
19.04.2022, 07:15
Атлантические циклоны принесут в Карелию снег с дождем
20.04.2022, 14:10
Минздрав Карелии ищет замену всем врачам-пенсионерам

Аналитика

25.04.2022 11:54
Обществоведение
«Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы»
Прекращение сотрудничества с Европой и возможное вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменит социально-экономическую ситуацию в Карелии.
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
22.04.2022 16:39
Новые технологии против боли!
22.04.2022 10:22
«Только бы хуже не было»
22.04.2022 09:11
Поверка счетчиков воды в Петрозаводске
22.04.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Новое
Сегодня 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.