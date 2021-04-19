Небольшое «землетрясение» произошло на границе с Карелией

Слабая сейсмоактивность неясного происхождения была зафиксирована 19 апреля на севере Ленобласти вблизи границы с Карелией.

Сейсмособытие магнитудой 1,3 было зарегистрировано в минувший понедельник в 14:07 по московскому времени в точке, расположенной севернее озера Ручьевое на севере Ленобласти рядом с Карелией. Это отражено в бюллетене, который ежедневно публикует институт сейсмологии университета в Хельсинки, сообщает «Маяк».

Сейсмособытия неясного происхождения обозначены на карте черными кружками, взрывы (в карьерах, строительные и др.) — синими, землетрясения — красными.