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Небольшое «землетрясение» произошло на границе с Карелией

Новости. Общество
08:20, 20 Апреля 2021
фото: www.seismo.helsinki.fi
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Слабая сейсмоактивность неясного происхождения была зафиксирована 19 апреля на севере Ленобласти вблизи границы с Карелией.

Сейсмособытие магнитудой 1,3 было зарегистрировано в минувший понедельник в 14:07 по московскому времени в точке, расположенной севернее озера Ручьевое на севере Ленобласти рядом с Карелией. Это отражено в бюллетене, который ежедневно публикует институт сейсмологии университета в Хельсинки, сообщает «Маяк».

Сейсмособытия неясного происхождения обозначены на карте черными кружками, взрывы (в карьерах, строительные и др.) — синими, землетрясения — красными.

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