Небольшой дождь пройдет в среду в Карелии

О погоде на 20 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно. Временами возможен слабый дождь.

Ветер ночью юго-восточный, днем – южный, юго-западный умеренный.



Ночью температура воздуха составит +1, +3 градуса, днем будет +2, +4.

В районах Карелии также будет облачно. Ожидается небольшой дождь, на севере и востоке республики с мокрым снегом. На дорогах гололедица.



Ветер ночью юго-восточный, днем – южный, юго-западный умеренный.



Ночью и днем будет 0, +5 градусов, местами похолодает до -3.