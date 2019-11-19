Небольшой дождь пройдет в среду в Карелии

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О погоде на 20 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно. Временами возможен слабый дождь.
Ветер ночью юго-восточный, днем – южный, юго-западный умеренный.
Ночью температура воздуха составит +1, +3 градуса, днем будет +2, +4.
В районах Карелии также будет облачно. Ожидается небольшой дождь, на севере и востоке республики с мокрым снегом. На дорогах гололедица.
Ветер ночью юго-восточный, днем – южный, юго-западный умеренный.
Ночью и днем будет 0, +5 градусов, местами похолодает до -3.
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