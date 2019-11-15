Небольшой мороз ожидается в Карелии в субботу

О погоде на 16 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений слабый.



Ночью температура воздуха составит 0, -2 градуса, днем будет +1, +3.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Днем выпадет снег, на юге – с дождем. На дорогах местами гололедица.



Ветер переменных направлений слабый.



Ночью похолодает до -4 градусов, на севере – до -10. Днем будет +3, -2 градуса, на севере до -5.