Небольшой мороз ожидается в Карелии в субботу

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О погоде на 16 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью температура воздуха составит 0, -2 градуса, днем будет +1, +3.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Днем выпадет снег, на юге – с дождем. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью похолодает до -4 градусов, на севере – до -10. Днем будет +3, -2 градуса, на севере до -5.
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