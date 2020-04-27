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Небольшой снег выпадет во вторник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 27 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 28 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем – мокрый снег.

Ветер северный, северо-западный умеренный.

Ночью будет -2, -4 градуса, днем потеплеет до +7.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами выпадет небольшой снег, днем ожидается мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, -6 градусов. Днем потеплеет до +3, +8.

 

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