Небольшой снег выпадет во вторник в Карелии

О погоде на 28 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем – мокрый снег.
Ветер северный, северо-западный умеренный.
Ночью будет -2, -4 градуса, днем потеплеет до +7.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами выпадет небольшой снег, днем ожидается мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, -6 градусов. Днем потеплеет до +3, +8.
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