Небольшой снег выпадет во вторник в Карелии

О погоде на 28 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем – мокрый снег.



Ветер северный, северо-западный умеренный.

Ночью будет -2, -4 градуса, днем потеплеет до +7.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами выпадет небольшой снег, днем ожидается мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица.



Ветер северо-западный, северный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, -6 градусов. Днем потеплеет до +3, +8.