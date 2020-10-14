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Нечестный человек лишил жителя Карелии дюралевой лодки

Новости. Происшествия
17:20, 15 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В Питкяранте мужчина украл для себя лодку, чтобы ездить на рыбалку, сообщили в МВД Карелии.

В полиции по Питкярантскому району поступило сообщение от местного жителя о хищении плавсредства. Дюралевая лодка хранилась на улице, доступ к ней имел неограниченный круг лиц.

Ущерб превысил сумму в 33 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и подозреваемого. По версии полицейских, 42-летний гражданин, приметив лодку, подогнал автоприцеп и увез ее. В дальнейшем планировал использовать для рыбалки.

Благодаря действиям оперативников похищенное имущество найдено и возвращено законному владельцу. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Саныч
2020-10-15 18:41:48
Действительно нечестный, автор заметки нас не обманул!
кир
2020-10-15 17:52:11
Наш человек. Отобрать машину, как средство воровства вы не можете, либеральные такие. :)
Бездельник
2020-10-15 18:31:28
кир, Нечестный человек - редиска. :)
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