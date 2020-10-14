Нечестный человек лишил жителя Карелии дюралевой лодки

В Питкяранте мужчина украл для себя лодку, чтобы ездить на рыбалку, сообщили в МВД Карелии.
В полиции по Питкярантскому району поступило сообщение от местного жителя о хищении плавсредства. Дюралевая лодка хранилась на улице, доступ к ней имел неограниченный круг лиц.
Ущерб превысил сумму в 33 тысячи рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и подозреваемого. По версии полицейских, 42-летний гражданин, приметив лодку, подогнал автоприцеп и увез ее. В дальнейшем планировал использовать для рыбалки.
Благодаря действиям оперативников похищенное имущество найдено и возвращено законному владельцу. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.
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