Нечестный человек лишил жителя Карелии дюралевой лодки

В Питкяранте мужчина украл для себя лодку, чтобы ездить на рыбалку, сообщили в МВД Карелии.

В полиции по Питкярантскому району поступило сообщение от местного жителя о хищении плавсредства. Дюралевая лодка хранилась на улице, доступ к ней имел неограниченный круг лиц.

Ущерб превысил сумму в 33 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и подозреваемого. По версии полицейских, 42-летний гражданин, приметив лодку, подогнал автоприцеп и увез ее. В дальнейшем планировал использовать для рыбалки.

Благодаря действиям оперативников похищенное имущество найдено и возвращено законному владельцу. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.