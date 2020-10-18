Недавно установленные контейнерные площадки в Петрозаводске забросали мусором

Новые контейнерные площадки в Петрозаводске оказались захламлены мусором, сообщает пресс-служба ООО "Автоспецтранс".

Недавно установленные 12 новых контейнерных площадок захламлены мусором.

В пример регоператор приводит площадку, расположенную рядом с домом № 11 по улице Антонова.



"Неразумное, бесхозяйственное отношение к окружающему миру приводит к образованию несанкционированных свалок в лесах, в населенных пунктах и даже там, где условия для складирования мусора созданы. Сегодняшний негативный пример – складирование мешков с ТКО у новой контейнерной площадки, расположенной в Петрозаводске на ул. Антонова, 11", - пишет пресс-служба регоператора.



Монтаж конструкций в настоящее время еще не завершен, поэтому контейнеры расположены не внутри, а рядом с площадками. Вывоз мусора здесь осуществляется ежедневно. Тем не менее некоторые жители складируют пакеты с ТКО рядом с контейнерами или заносят их внутрь КП.

Похожая ситуация наблюдается на всех контейнерных площадках.



"Автоспецтранс" уберет образовавшиеся кучи мусора, но призывает петрозаводчан более активно пользоваться контейнерами.