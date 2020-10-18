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Недавно установленные контейнерные площадки в Петрозаводске забросали мусором

Новости. Общество
14:27, 19 Октября 2020
фото: © пресс-служба ООО "Автоспецтранс"
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Новые контейнерные площадки в Петрозаводске оказались захламлены мусором, сообщает пресс-служба ООО "Автоспецтранс".

Недавно установленные 12 новых  контейнерных площадок захламлены мусором.

В пример регоператор приводит площадку, расположенную рядом с домом № 11 по улице Антонова.

"Неразумное, бесхозяйственное отношение к окружающему миру приводит к образованию несанкционированных свалок в лесах, в населенных пунктах и даже там, где условия для складирования мусора созданы. Сегодняшний негативный пример – складирование мешков с ТКО у новой контейнерной площадки, расположенной в Петрозаводске на ул. Антонова, 11", - пишет пресс-служба регоператора.

Монтаж конструкций в настоящее время еще не завершен, поэтому контейнеры расположены не внутри, а рядом с площадками. Вывоз мусора здесь осуществляется ежедневно. Тем не менее некоторые жители складируют пакеты с ТКО рядом с контейнерами или заносят их внутрь КП.

Похожая ситуация наблюдается на всех контейнерных площадках.

"Автоспецтранс" уберет образовавшиеся кучи мусора, но призывает петрозаводчан более активно пользоваться контейнерами.

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Комментарии

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David
2020-10-19 15:58:17
Новые Петрозадовчане создают милый сердцу пейзаж!
однозначно
2020-10-19 15:04:04
Тариф на вывоз поднять, делов то. Будем бить рублем лодырей и прогульщиков.
Гость
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