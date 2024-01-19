Неделя в Петрозаводске начнется для водителей с проверки на трезвость

Профилактическое мероприятие в карельской столице пройдет 22 января.

В понедельник, 22 января, водителей Петрозаводска ждут массовые проверки, сообщили в паблике городской Госавтоинспекции.



Как рассказали в источнике, за прошлый год в карельской столице произошло 13 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 17 — получили травмы.

В сравнении с 2022 годом наблюдается незначительный рост происшествий и пострадавших, а вот количество погибших в ДТП увеличилось с 1-го до 4-х человек.

Кроме того, в минувшем году автоинспекторы пресекли более 900 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» пройдет в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей.