Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о ситуации в городе с доступностью дошкольного образования и записью в первые классы.

2021 год только начался, а в администрации Петрозаводска уже готовятся к новому учебному году. Комплектование дошкольных учреждений на 1 сентября стартует уже в начале февраля, а запись в первые классы откроется 1 апреля. Для родителей малышей и будущих первоклашек этот период очень волнительный. Все хотят устроить своих детей в хорошие садики и школы. Как же обстоят дела с доступностью детских садов в столице Карелии? И какой в этом году будет система приема первоклассников?

На эти и другие вопросы ответила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Подробнее читайте здесь.