Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Спасатели на площади Кирова "ликвидируют последствия ДТП" (ФОТО)
23.02.2021 13:49
Ревнивая женщина в районе Карелии огрела соперницу кочергой по голове 4
23.02.2021 16:32
Минтруд собирается расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию 1
23.02.2021 15:40
Мужчины на внедорожнике вытащили из кювета залюбовавшихся красотами Карелии гостей из Санкт-Петербурга (ВИДЕО) 3
23.02.2021 12:52
Завтра водителей в Петрозаводске проверят на трезвость 5
23.02.2021 16:54
Уже через два дня +3: Тепло резко сменит морозы в Карелии 3
23.02.2021 13:17

Недолго музыка играла для жителя Петрозаводска, пустившего родственника переночевать

Новости. Криминал
07:25, 24 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев
Загрузка...

Житель Беломорска приехал к родственникам в Петрозаводск и обокрал их, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 28-летний горожанин. Он сообщил, что из его квартиры пропала портативная беспроводная колонка стоимостью 9 тысяч рублей. Заявитель предположил, что похитить устройство мог его троюродный брат: 22-летний житель Беломорского района приезжал в карельскую столицу по делам и останавливался на несколько дней у своего родственника.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили причастность ранее неоднократно судимого за имущественные преступления гостя с севера республики к краже. Полицейские выяснили, что молодой человек, дождавшись подходящего момента, взял чужую аудиотехнику, продал её, а вырученные деньги сразу же потратил на личные нужды. Свою вину подозреваемый признал, в содеянном раскаялся и обязался возместить причинённый материальный ущерб.

В настоящее время в отношении жителя Беломорского района возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-24 08:31:05
Ранее судимые не способны раскаяться. Врут.
David.
2021-02-24 09:24:07
иди работай бездельник, с утра уже здесь околачиваешься!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)
17.02.2021, 13:00
Ураганный ветер и сильные морозы надвигаются на Карелию
19.02.2021, 09:38
Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса

Аналитика

Сегодня 10:33
Политкухня
"Недовольство будет нарастать"
По итогам встречи с лидером КПРФ в Карелии Евгением Ульяновым участники приняли жесткое обращение к властям.
Безопасность в доме во многом зависит от управляющей организации
Сегодня 10:15
Как изменить Конституцию за полчаса 11
18.02.2021 15:25
Развод по правилам 7
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 20
18.02.2021 10:40
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»