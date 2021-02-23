Недолго музыка играла для жителя Петрозаводска, пустившего родственника переночевать

Житель Беломорска приехал к родственникам в Петрозаводск и обокрал их, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 28-летний горожанин. Он сообщил, что из его квартиры пропала портативная беспроводная колонка стоимостью 9 тысяч рублей. Заявитель предположил, что похитить устройство мог его троюродный брат: 22-летний житель Беломорского района приезжал в карельскую столицу по делам и останавливался на несколько дней у своего родственника.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили причастность ранее неоднократно судимого за имущественные преступления гостя с севера республики к краже. Полицейские выяснили, что молодой человек, дождавшись подходящего момента, взял чужую аудиотехнику, продал её, а вырученные деньги сразу же потратил на личные нужды. Свою вину подозреваемый признал, в содеянном раскаялся и обязался возместить причинённый материальный ущерб.

В настоящее время в отношении жителя Беломорского района возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.