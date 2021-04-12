Недостроенный корреспондентский пункт "Останкино" в Петрозаводске готовятся сносить

На сайте госзакупок появилась информация о поиске компании, которая проведет демонтаж недостроенного объекта на Кукковке.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания выступает заказчиком проведения работ по демонтажу объекта незавершенного строительства "Корреспондентский пункт РГТРК "Останкино"" в карельской столице. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Постройка располагается в Петрозаводске на Комсомольском проспекте. Объект заброшен.

Максимальная цена контракта на снос здания составляет 4,3 млн рублей.

В техническом задании указано, что исполнитель должен выполнить снос объекта "методом обрушения", рекультивацию земляного участка и его благоустройство, демонтаж металлических решеток на оконных и дверных проемах, демонтаж ограждения участка, демонтаж питающего кабеля, распределительного электрощита, помещения охраны, осветительного оборудования.

Напомним, между российской государственной телерадиокомпанией "Останкино" и администрацией Петрозаводска в 1993 году было подписано соглашение о строительстве в Петрозаводске здания регионального корреспондентского пункта РГТРК "Останкино".

С 2006 года объект находится во владении ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на праве хозяйственного ведения.

Летом 2017 года суд обязал ВГТРК законсервировать недостроенное здание корреспондентского пункта.