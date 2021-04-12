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Недостроенный корреспондентский пункт "Останкино" в Петрозаводске готовятся сносить

Новости. Общество
11:52, 13 Апреля 2021
фото: Мария Смирнова / Губерния Daily
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На сайте госзакупок появилась информация о поиске компании, которая проведет демонтаж недостроенного объекта на Кукковке.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания выступает заказчиком проведения работ по демонтажу объекта незавершенного строительства "Корреспондентский пункт РГТРК "Останкино"" в карельской столице. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Постройка располагается в Петрозаводске на Комсомольском проспекте. Объект заброшен.

Максимальная цена контракта на снос здания составляет 4,3 млн рублей. 

В техническом задании указано, что исполнитель должен выполнить снос объекта "методом обрушения", рекультивацию земляного участка и его благоустройство, демонтаж металлических решеток на оконных и дверных проемах, демонтаж ограждения участка, демонтаж питающего кабеля, распределительного электрощита, помещения охраны, осветительного оборудования.

Напомним, между российской государственной телерадиокомпанией "Останкино" и администрацией Петрозаводска в 1993 году было подписано соглашение о строительстве в Петрозаводске здания регионального корреспондентского пункта РГТРК "Останкино".

С 2006 года объект находится во владении ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на праве хозяйственного ведения.

Летом 2017 года суд обязал ВГТРК законсервировать недостроенное здание корреспондентского пункта.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-13 12:43:46
Пофиг. Центральные каналы отлично показывают по кабельному телевидению в высоком качестве. Особенно время покажет и 60 минут. Либерда визжит от этих аналитических передач.
Композитор
2021-04-13 12:57:56
театральный критик,
Спасибо " соловьёвым и скамейкиным" , благодаря их трёпу Борис Гребенщиков написАл шикарную песню: "Вечерний М"!
Эти программы войдут в историю только под таким ракурсом!!!
Беня
2021-04-13 12:40:43
А где кир? Это его любимое строение :)
David .
2021-04-13 12:45:08
Беня, ...и ларек! :)
Злой поцъ
2021-04-13 12:26:18
Вот она :- бесхозяйственность, можно было огромный коттедж построить для бездомных или тех,у кого квартиры отобрали,или сиротам, но лучше 20 лет выяснять : кто дурак ,а кто сама дура!?!?
ромео
2021-04-13 12:05:15
зачем??? Пусть Эрнст, Венедиктов, Лождь .... забирают , а что, дядя Сэм бабок не выделил?
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