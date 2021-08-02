Недовольный оплатой труда житель Карелии обворовал своего работодателя

Полицейские Петрозаводска задержали виновного в серии краж мужчину, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 25-летний горожанин. Он сообщил, что кто-то похитил имущество из хозяйственных построек на его участке.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 37-летнего подозреваемого. Мужчина помогал на участке заявителя в качестве разнорабочего, но платили ему меньше обещанного. Поэтому подозреваемый решил возмещать недостачу, воруя имущество владельца. Так он в разное время завладел угловой шлифовальной машинкой, болгаркой, насосом, фотоаппаратом и минимойкой. Похищенное петрозаводчанин продавал, а средства тратил на личные нужды.

Три уголовных дела были возбуждены по статье «кража». Подозреваемый находится под стражей за ранее совершенное преступление.