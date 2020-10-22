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Недовольство банками среди клиентов достигло рекордного уровня

Новости. Общество
09:02, 23 Октября 2020
фото: pixabay
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Индекс лояльности клиентов к банкам снизился до рекордно низкого показателя за последние 5 лет.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Согласно результатам опроса, 35,4% россиян не довольны своим банком, не будут рекомендовать его своим знакомым и, возможно, ищут другой вариант.

Довольны своим банком 36,7% респондентов, 27,9% опрошенных в целом удовлетворены своим банком, но не стремятся его рекомендовать.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-23 09:28:23
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