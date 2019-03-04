"Неэкологичным" автомобилям хотят запретить въезд в чистые зоны

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В Москве и Санкт-Петербурге могут быть введены зоны с запретом на въезд для автомобилей низких экологических классов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на дорожную карту данного проекта.
"К октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона", — пишет газета.
В пресс-службе Минтранса изданию сообщили, что власти городов сами решат, где установить такие зоны.
При этом те автомобили, экологический класс которых не установлен, как ожидается, будут регистрироваться в упрощенном порядке.
Какие автомобили отнесут к "неэкологичным", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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