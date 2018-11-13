Нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на бензин

Все крупные российские нефтяные компании подписали в период с 7 по 10 ноября соглашение с правительством России о стабилизации цен на нефтепродукты.

"7-10 ноября со всеми нефтяными компаниями были подписаны соглашения, где каждой нефтяной компании определены объем и параметры поставок на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок объемов нефтепродуктов в объеме, который соответствует поставкам соответствующего месяца 2017 года плюс три процента. Также определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту, какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект", – сказал вице-премьер Дмитрий Козак .

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