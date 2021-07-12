Неизвестные подожгли водопровод в поселке Карелии

Накануне дня посёлка Рабочеостровск в Кемском районе неизвестные подожгли водопровод, сообщил глава районной администрации Дмитрий Петров.

На своей странице в соцсети Дмитрий Петров написал, что странным образом решили кто-то подготовиться к Дню посёлка Рабочеостровск. Накануне праздника неизвестные подожгли водопровод.

«Оксюморон, но пластиковый водопровод, утеплённый опилками, горит. Попытки залатать и восстановить пока результата не дали. Подвоз воды организован. Надеемся, к вечеру удастся ликвидировать утечки и дать воду потребителям. Водопровод находится в неудовлетворительном состоянии», — отметил Петров.

Глава районной администрации указал руководителям организации, у которой находится на балансе водопровод, о недопустимости такого отношения к вверенному имуществу.

«В течение месяца недочеты должны быть устранены и представлен план мероприятий по приведению имеющейся ветки в нормативное состояние», — потребовал Дмитрий Петров.

Со слов работников — сначала с водопровода украли металлические листы, в дальнейшем уже стали на дрова разбирать защитный короб. С таким подходом никаких средств на реконструкцию и ремонт водопровода не хватит. Поэтому ждём реакции компетентных органов на факты хищений и поджогов муниципального имущества, сообщил на своей странице глава администрации Кемского района.