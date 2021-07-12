Реклама
Прислать новость
Роспотребнадзор назвал два района Карелии, где не зарегистрированы нападения клещей
Сегодня 08:25
«Я дома, и я жива: на моих глазах ушло из жизни 7 человек — это страшно» 5
12.07.2021 14:59
Сотрудник лодочной станции в Петрозаводске «дал в глаз» женщине 9
12.07.2021 13:33
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 2
Сегодня 09:40

Неизвестные подожгли водопровод в поселке Карелии

Новости. Происшествия
09:18, 13 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Дмитрия Петрова

Накануне дня посёлка Рабочеостровск в Кемском районе неизвестные подожгли водопровод, сообщил глава районной администрации Дмитрий Петров.

На своей странице в соцсети Дмитрий Петров написал, что странным образом решили кто-то подготовиться к Дню посёлка Рабочеостровск. Накануне праздника неизвестные подожгли водопровод.

«Оксюморон, но пластиковый водопровод, утеплённый опилками, горит. Попытки залатать и восстановить пока результата не дали. Подвоз воды организован. Надеемся, к вечеру удастся ликвидировать утечки и дать воду потребителям. Водопровод находится в неудовлетворительном состоянии», — отметил Петров.

Глава районной администрации указал руководителям организации, у которой находится на балансе водопровод, о недопустимости такого отношения к вверенному имуществу.
«В течение месяца недочеты должны быть устранены и представлен план мероприятий по приведению имеющейся ветки в нормативное состояние», — потребовал Дмитрий Петров.

Со слов работников — сначала с водопровода украли металлические листы, в дальнейшем уже стали на дрова разбирать защитный короб. С таким подходом никаких средств на реконструкцию и ремонт водопровода не хватит. Поэтому ждём реакции компетентных органов на факты хищений и поджогов муниципального имущества, сообщил на своей странице глава администрации Кемского района.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беспартийный
2021-07-13 09:52:44
"Талибы, наверное"? Недавно приезжали ведь,правда не к нам...
кир
2021-07-13 09:37:36
А чего искать поджигателей? Поселок маленький, часть людей давно живет в Петрозаводске. Просто работать не умеют и не хотят.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 2
Сегодня 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 8
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»