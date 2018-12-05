Неизвестные подожгли жилой дом в Петрозаводске

На проспекте Александра Невского злоумышленники подожгли подъезд жилого дома, сообщается на сайте ЕДДС Петрозаводска.

Во вторник в 20.32 произошел пожар в жилом доме №51 по проспекту Александра Невского. В результате были повреждены личные вещи и стена подъезда.

Пожар ликвидирован по рангу повышенной сложности (1-БИС). Брандмейстеры спасли 25 человек, в том числе трех детей.

По предварительной версии, возгорание произошло в результате поджога. Виновный и ущерб устанавливаются.