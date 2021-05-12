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Неизвестный купил дом на бывшем участке «клоуна-убийцы»

Новости. Общество
21:30, 12 Мая 2021
фото: Globallookpress.com
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Неизвестный покупатель приобрел в американском штате Иллинойс участок, который десятки лет назад принадлежал маньяку Джону Гейси, известному как «клоун-убийца».

Владение не могли продать больше года, пишет Лента.ру со ссылкой на TMZ.

В распоряжении нового владельца оказался бывший участок маньяка и дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами. Однако Гейси не жил в этом здании — располагавшийся на территории дом убийцы снесли в 1979 году после того, как полицейские обнаружили внутри около 30 тел молодых мужчин и мальчиков. Через семь лет после сноса на участке построили новое жилье.

Покупатель заплатил за недвижимость 395 тысяч долларов (около 29 миллионов рублей). Объект выставили на продажу в конце 2019 года и планировали выручить почти 460 тысяч долларов, однако желающий приобрести его нашелся только после значительного снижения стоимости.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-12 21:39:11
Такое не читаю никогда.
врунофф
2021-05-12 21:36:51
У нас своих ночных фотографов в избытке. Портреты рисуют по 100 рублей за штуку.
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