Неизвестный купил дом на бывшем участке «клоуна-убийцы»

Неизвестный покупатель приобрел в американском штате Иллинойс участок, который десятки лет назад принадлежал маньяку Джону Гейси, известному как «клоун-убийца».

Владение не могли продать больше года, пишет Лента.ру со ссылкой на TMZ.

В распоряжении нового владельца оказался бывший участок маньяка и дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами. Однако Гейси не жил в этом здании — располагавшийся на территории дом убийцы снесли в 1979 году после того, как полицейские обнаружили внутри около 30 тел молодых мужчин и мальчиков. Через семь лет после сноса на участке построили новое жилье.

Покупатель заплатил за недвижимость 395 тысяч долларов (около 29 миллионов рублей). Объект выставили на продажу в конце 2019 года и планировали выручить почти 460 тысяч долларов, однако желающий приобрести его нашелся только после значительного снижения стоимости.