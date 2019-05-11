Неизвестный потерял медаль в День Победы в Петрозаводске

Ведутся поиски владельца юбилейной медали, найденной на улице Судостроительной.

В четверг, 9 мая, в 10.30 в районе ул. Судостроительной в конце дома 8-б была найдена юбилейная медаль "60 лет вооруженным силам СССР", сообщили в поисково-спасательной группе Карелии "Доброспас".

Телефон для связи: +79215281111.