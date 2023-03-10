Неизвестный разбил машину во дворе Петрозаводска и уехал с места происшествия

В Петрозаводске водитель иномарки ищет того, кто разбил его припаркованный автомобиль.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» водитель обратился к участникам соцсетей с просьбой помочь найти ему нарушителя, который разбил его припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП.

По словам автора обращения, все произошло в ночь с 8 на 9 марта.

«Днем 8 марта, около 14.00, я припарковал свой автомобиль Toyota Carina на ул. Сусанина у дома №6, а утром 9 марта собрался выехать на работу и обнаружил разбитый автомобиль», - рассказал собственник иномарки.

«Если есть видео с камер или регистратора ну или просто инфа, напишите мне в личном сообщении, буду рад любой информации», - обратился ко всем неравнодушным водитель разбитого авто.