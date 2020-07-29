Неизвестный сбил пенсионера на трассе в Карелии и скрылся с места ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, совершившего наезд на пешехода.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло 24 июля около 20.30 вечера на 7 км автодороги Кола - Кончезеро - Гирвас.

Неизвестный сбил 63-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

Пострадавшему жителю Кондопоги оказал медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП, а также местонахождение автомобиля и личность водителя выясняются.

Ранее в Карелии автомобиль сбил внезапно выбежавшего на дорогу школьника.