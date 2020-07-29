Неизвестный сбил пенсионера на трассе в Карелии и скрылся с места ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, совершившего наезд на пешехода.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло 24 июля около 20.30 вечера на 7 км автодороги Кола - Кончезеро - Гирвас.
Неизвестный сбил 63-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.
Пострадавшему жителю Кондопоги оказал медицинскую помощь.
Обстоятельства ДТП, а также местонахождение автомобиля и личность водителя выясняются.
Ранее в Карелии автомобиль сбил внезапно выбежавшего на дорогу школьника.
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