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Неизвестный сбил пенсионера на трассе в Карелии и скрылся с места ДТП

Новости. Происшествия
16:45, 30 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, совершившего наезд на пешехода.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло 24 июля около 20.30 вечера на 7 км автодороги Кола - Кончезеро - Гирвас.

Неизвестный сбил 63-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

Пострадавшему жителю Кондопоги оказал медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП, а также местонахождение автомобиля и личность водителя выясняются.

Ранее в Карелии автомобиль сбил внезапно выбежавшего на дорогу школьника.

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Комментарии

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кир
2020-07-30 17:41:00
Найдут - не найдут. Ставки сделаны, господа!
Гость
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