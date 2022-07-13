Неизвестный выиграл в лотерею 1,28 миллиарда долларов

Житель штата Иллинойс в США выиграл 1,28 миллиарда долларов в лотерее Mega Millions.

Житель штата Иллинойс в США выиграл 1,28 миллиарда долларов в лотерее Mega Millions. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The New York Times (NYT).

Имя победителя неизвестно, так как закон штата позволяет участникам, выигравшим более 250 тысяч долларов, сохранять имена и адреса в тайне. Отмечается, что это второй по величине приз с момента создания лотереи в 1996 году.

Сорвавший джекпот американец сможет или получить всю сумму в течение 29 лет, или сразу забрать только 747 миллионов долларов. Во втором случае после уплаты налогов у него на руках останется 457,5 миллиона долларов.