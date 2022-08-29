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«Некоторые пугаются и отказываются играть»: как виртуальная реальность влияет на инвалидов в Карелии 

Новости. Общество
16:04, 04 Сентября 2022
фото: © Photographee / shutterstock

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Центр реабилитации «Твой мир» в Петрозаводске придумал проект по социальной адаптации инвалидов с помощью специальных компьютерных игр.

Об этом рассказал «Столице на Онего» один из руководителей центра Владимир Ботин.

По его словам, виртуальная реальность полезна для реабилитации от последствий травм, например, для восстановления функций моторики.

«У нас занимались ребята из Детской городской больницы. Семь занятий по сорок минут для каждого из детей, а затем в центре реабилитации замерялись все физические показатели, и по истечении даже семи занятий были заметны улучшения: координация движений, скорость реакции, вестибулярный аппарат, скорость мышления», — рассказал Ботин.

Центр предлагает своим посетителям три десятка различных игр. Например, они могут почувствовать себя парашютистами вингсьюта — в этой игре надо планировать вдоль горы с помощью костюма-крыла.

«Некоторые гости даже пугаются и отказываются играть, увидев, что надо прыгать», — рассказал руководитель проекта.

Подробнее об этом центре читайте в статье «Столицы на Онего».

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