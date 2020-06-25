"Нелегальную лавочку" торговцев обувью прикрыли в Петрозаводске (ФОТО)

По итогам проверки выявлены факты нелегального предпринимательства, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 25 июня, в ходе инспектирования были выявлены факты незаконного бизнеса на Первомайском проспекте: на улице горожанам предлагали обувь и другие товары.





На предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении.

Администрация Петрозаводска призывает горожан избегать мест нелегальной торговли. В таких точках, как правило, реализуются товары низкого качества, без сопроводительных документов и соблюдения необходимых требований.

Ранее мужчину поймали на нелегальной продаже рассады в Петрозаводске.