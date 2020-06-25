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"Нелегальную лавочку" торговцев обувью прикрыли в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:59, 26 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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По итогам проверки выявлены факты нелегального предпринимательства, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 25 июня, в ходе инспектирования были выявлены факты незаконного бизнеса на Первомайском проспекте: на улице горожанам предлагали обувь и другие товары.



 На предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении.

Администрация Петрозаводска призывает горожан избегать мест нелегальной торговли. В таких точках, как правило, реализуются товары низкого качества, без сопроводительных документов и соблюдения необходимых требований.

Ранее мужчину поймали на нелегальной продаже рассады в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2020-06-26 11:31:06
Не откупились в стране Советов.
drug
2020-06-26 11:27:49
Весь город это сплошной рынок, по всех районах города. Или разрешите людям торговать или запретить всем и сразу.
Сеня
2020-06-26 11:25:46
скоро Фукс напишет, что малый бизнес кошмарют....
Гость
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