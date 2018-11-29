Нелидову объявлен выговор за неправильное мытье полов в СИЗО Карелии

Руководитель СИЗО-2 назначил дисциплинарное взыскание экс-главе Карелии Андрею Нелидову, так как он помыл полы в камере влажным веником, а не тряпкой, но Верховный суд РК отменил это решение.

Как следует из материалов дела, 10 апреля Нелидов был дежурным по камере в СИЗО-2 в Сегеже. Он помыл полы влажным веником. Врио начальника учреждения Косич посчитал это нарушением и 28 апреля издал приказ о дисциплинарном взыскании (выговоре) Нелидову.

Осужденный с выговором не согласился, пояснив, что уборка влажным веником не нарушает правил поведения в изоляторе.

"Произвести влажную уборку камеры, согнувшись к полу, руками, в отсутствии швабры Нелидов не мог в силу возраста и состояния здоровья. Нелидов полагает, что привлечение к дисциплинарной ответственности является необоснованным и просит отменить указанный приказ", - отмечается в материалах дела.

По словам адвоката Соловьева, Нелидов в СИЗО-2 не был письменно ознакомлен с правилами содержания в изоляторе. Более того, Соловьев указал, что в деле отсутствует административный ответчик – врио начальника, издавший приказ о взыскании, а иск был предъявлен именно к нему, а не к СИЗО или УФСИН.

"Мы практически не знаем ни его позиции, ни каких-то доводов с его стороны. И его права существенно нарушены в этой части. Мой доверитель обращался с административным исковым заявлением к должностному лицу господину Косичу, как начальнику учреждения. Что там Косич решил, как он там решил – мы вообще даже не знаем об этом", - пояснил Соловьев.

Он добавил, что в Сегежском городском суде, где в сентябре рассматривалось это дело, присутствовали только представители учреждений УФСИН по Карелии, но самого Косича не было.

"Я полагаю, что это уже является основанием, чтобы отменить судебное решение, и направить дело на новое рассмотрение, чтобы были восстановлены права гражданского ответчика", - сказал представитель Нелидова.

"По сути, стоит вопрос только о том, должен был произвести уборку тряпкой или должен был произвести уборку веником? Обращаю внимание, он (Нелидов) никогда не освобождался (от дежурства), он выполнял обязанности дежурного, но только выполнил таким, определенным образом", - сказал Соловьев.

"В первом судебном заседании все обстоятельства дела были выяснены. Сам Нелидов к администрации с письменным заявлением о том, чтобы его освободили именно от мытья полов тряпкой не обращался. В тот день он также за медицинской помощью не обращался. Поэтому мы считаем, что решение первой инстанции – законно, просим оставить его в силе", - сказала представитель УФСИН по Карелии.

"Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики Карелия определила, решение Сегежского городского суда отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Сегежский городской суд", - сказала председательствующая суда Сильченко.

Напомним, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды. Ивану Романову с учетом приговора за педофилию назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Как установил суд, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.