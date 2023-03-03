Немного солнца и небольшой снег ожидаются в Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 6 марта.

В Петрозаводске и районах Карелии будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный слабый.

В столице республики температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -8, -10°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии температура воздуха ночью -15, -20°С, при прояснениях -22, -27°С, на юге местами -8, -13°С, днем -4, -9°С, на севере местами до -12°С.