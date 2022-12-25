Ненужные покупки, кредиты и свадьбы: жители Петрозаводска назвали свои самые безрассудные поступки

Самыми большими безрассудствами в уходящем году петрозаводчане чаще всего считают спонтанные покупки, кредиты и влюбленности.

Это следует из результатов опроса жителей Петрозаводска, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob.

О необдуманных покупках жалеют 6% горожан, для 5% легкомыслием стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 5% — влюбленность или вступление в брак.

Кроме того, 4% опрошенных считают, что проявили опрометчивость при смене места жительства, 3% пожалели, что спонтанно сменили имидж (сделали стрижку, тату или пирсинг). Еще 3% удивляются сами себе, вспоминая внезапное решение отправиться в путешествие. Также 3% корят себя за то, что слишком доверяли людям.

Каждый пятый (19%) назвал безрассудными другие свои поступки: упоминались разводы, игра на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке, прыжок с парашютом.

Вместе с тем 46% участников опроса утверждают, что не совершали сумасбродных поступков в уходящем году. Два года назад таким могли похвастаться только 4 из 10 респондента.