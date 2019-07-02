"Необходимо взвешенно подходить к законопроектам, которые касаются социальных гарантий", заявил Шандалович

В понедельник состоялась встреча главы Карелии с депутатами фракции "Единая Россия", после которой руководитель республики принял решение отозвать законопроект об изменении системы мер социальной поддержки.

В ходе встречи, которая длилась более 1,5 часов, члены фракции задали вопросы, волнующие избирателей, министру социальной защиты Карелии Ольге Соколовой. Во время обсуждения министр дала подробные ответы о мотивах разработки законопроекта, однако в процессе диалога депутаты указали на недостатки законодательной инициативы.

"Благодаря совместной работе мы пришли к компромиссу. Я благодарен главе Карелии Артуру Парфенчикову, который внимательно выслушал депутатов и согласился с их аргументами. По общему мнению, необходимо очень взвешенно подходить к законопроектам, которые касаются социальных гарантий, предваряя их широким общественным обсуждением", - заявил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.