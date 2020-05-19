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Необычную находку обнаружили в Музее ИЗО Карелии

Новости. Культура
07:50, 20 Мая 2020
фото: Музей ИЗО Карелии
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Сотрудники Музея изобразительных искусств Карелии обнаружили портреты двух датских принцесс на одном из предметов постоянной экспозиции.

Одна из кружек, попавшая в карельский музей из Аничкова дворца, привлекла внимание сотрудников учреждения. В описании предмета значилось, что на крышке сосуда есть медальон с изображением двух женских портретов и "неразборчивой надписью". Экспонат относится к 1699 году, сообщается на сайте Музея ИЗО.

Первая надпись, сделанная на медальоне, переводилась с французского языка: "равны красотой и достоинством". Вторую надпись пришлось расшифровать. Оказалось, что эти дамы были двумя датскими принцессами: Луиза Мекленбургская и София Хедвига Датская. Принцесса София Хедвига была дочерью короля Дании и Норвегии Кристиана V, а Луиза Мекленбургская приходилась им невесткой – была супругой наследника престола Фредерика.

"Что же объединяло этих двух девушек, почему их образы оказались рядом? Ответ в ходе тщательного изучения вопроса сотрудники музея нашли в Каталоге мекленбургских монет и медалей из Государственного музея города Шверина (Германия). Правильнее сказать, нашли медаль, которая как две капли воды похожа на медальон с крышки сосуда, хранящегося в коллекции Музея изобразительных искусств", - рассказали в музее.


Изображение медали из каталога Государственного музея города Шверина (Германия).

Выяснилось, что медаль была отчеканена в честь датской кронпринцессы Луизы и датской принцессы Софии Хедвиги. Поскольку обе они родились в один день, а именно 29 августа (первая в 1667 году, вторая в 1677), то было придумано в 1699 году во время празднования их дня рождения изобразить их вместе на одной медали. На другой стороне медали представлены две жемчужины на одной ленточке и надпись на французском: "равны красотой и достоинством".

Как отметили в музее, медальон в сосуде, вероятно, и есть та самая медаль 1699 года, вмонтированная в крышку неизвестным мастером-керамистом Вестервальда. Автора медали, а значит, и портретов Луизы и Софии Хедвиги, сотрудникам музея также удалось установить. Это знаменитый медальер того времени Антон Мейбуш (1645–1702), который работал в королевских монетных дворах Копенгагена, Стокгольма и Парижа, отливал медали для самого "короля-солнце" Людовика XIV и изобрел машину для изготовления монет.

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