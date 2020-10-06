Необычную схему обмана в интернете придумали мошенники

Специалисты компании Group IB выявили новую мошенническую схему в интернете - при помощи реального аккаунта Zoom мошенники похищают персональные данные, а также данные карт пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Жертвам предлагали компенсацию “в связи с COVID-2019”. Чтобы получить деньги, необходимо было перейти по указанной ссылке, после чего пользователя перенаправляли на различные мошеннические сайты, где у жертвы похищали деньги и данные банковских карт", - отмечают в Group IB.

Рассылка осуществлялась с реального аккаунта Zoom. Злоумышленники воспользовались тем, что при регистрации на сервисе, популярность которого кратно выросла в период пандемии, Zoom предлагает ввести в поле "имя" текст из 64-х знаков.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".