Неоднократно судимый сегежанин попался на краже денег с банковской карты собутыльника

Мужчину отправили в колонию строгого режима на два года и два месяца.

Сегежский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя райцентра в краже с банковской карты.



В судебном заседании установлено, что 2 июня прошлого года, с 06.00 до 09.00, ранее неоднократно судимый житель Сегежи у себя дома выпивал со знакомым. Хозяин попросил у гостя взаймы 2,5 тысячи рублей, но последний дать деньги не смог, так как у него сел мобильный телефон.



Тогда собутыльник сообщил злоумышленнику информацию, необходимую для входа в его личный кабинет «Сбербанка».



Мужчина тайно перевел себе с чужого счета 35,3 тысячи рублей. Приговор - два года и два месяца в исправительной колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.