Неоновые вывески возвращаются в Петрозаводск

В столице Карелии активисты реставрируют советские неоны.

В мае 2023 года общественники повесили восстановленную вывеску «Почта» в районе Соломенное в Петрозаводске. Многие годы ржавая надпись не светилась и медленно разрушалась на стене дома. Благодаря горожанам светящиеся неоновым светом буквы стали новой достопримечательностью отдаленного района города.

До этого энтузиасты восстановили вывески «Магазин» в доме на Дзержинского, 6 и вывеску «Миру — мир» на Первомайском проспекте, логотип Рыбокомбината и другие светящиеся надписи.

Кто и зачем спасает советские неоны в Петрозаводске, читайте в материале «МК в Карелии».