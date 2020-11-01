Непогода обрушится на Карелию

МЧС предупреждает жителей республики о мокром снеге, дождях и ветре.

По сообщению МЧС Карелии, ночью 03 ноября по северным районам Карелии ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Кроме того, в течение суток 3 ноября сохранится сильный ветер южного, юго-западного направления порывами 15-20 м/с, ночью на большей части республики, днем в отдельных районах.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют: не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (троса, буксировочные устройства), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.