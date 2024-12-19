Непогода обрушится на Карелию

О сложных погодных условиях рассказал Роман Вильфанд.

Непогода ожидается в Карелии в ближайшее время. Метель накроет республику. Ветер достигнет 20 метров в секунду. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Романа Вильфанда, ближайшие дни принесут дождь, ветер и гололедицу в некоторые регионы Северо-Западного, Южного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов РФ.

Так, в Карелии и Мурманской области в ближайшее время пройдет сильный снег. При этом заметны будут изморозивые отложения, сообщил Вильфанд. В нашей республике температура воздуха составит от -10 до - 15 градусов мороза.