Непогода обрушится на Карелию

По словам Романа Вильфанда, ближайшие дни принесут дождь, ветер и гололедицу в некоторые регионы Северо-Западного, Южного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов РФ.
Так, в Карелии и Мурманской области в ближайшее время пройдет сильный снег. При этом заметны будут изморозивые отложения, сообщил Вильфанд. В нашей республике температура воздуха составит от -10 до - 15 градусов мороза.
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