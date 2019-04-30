Непогода обрушится на Карелию сразу после Первомая

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий со 2 мая.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» «Консультация об ухудшении погодных условий»:

"После продолжительного периода сухой погоды 1 мая на севере республики, 2-3 мая в большинстве районов Карелии ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя, на севере снега, мокрого снега", - говорится в сообщении.

Кроме того, на севере ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 16 м/с, метель, установление снежного покрова на дорогах сложная обстановка.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач.