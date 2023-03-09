«Нервы ни к черту»: в районной больнице Карелии рассказали, как алкоголь влияет на сон

В телеграм-канале Сортавальской ЦРБ опубликован пост о влиянии алкоголя на сон человека.

Как отмечается в телеграм-канале Сортавальской больницы, после употребления алкоголя человек проваливается в глубокий медленный сон без сновидений. Это происходит из-за сбоя в выработке мелатонина. Сон длится дольше, чем обычно. А вот фаза быстрого сна, напротив, сокращается или вовсе исчезает.

«Проснувшись после алкогольного сна, человек чувствует себя разбитым. Реакции заторможены, сложно на чём-то сосредоточиться, память подводит, нервы ни к чёрту. Причина в том, что нервная система просто не успела восстановиться», — объяснили специалисты.