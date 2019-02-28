Несколько десятков квартир в Петрозаводске получат молодые семьи и сироты

Новости по теме
Загрузка...
Запланировано приобретение 33 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В результате взаимодействия администрации Петрозаводска и республиканского правительства в этом году увеличен объем субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей: предполагается выдача 6 жилищных сертификатов (в прошлом году их получили две семьи).
В течение года также запланировано приобретение 33 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.02.2019, 13:57
24.02.2019, 08:45
24.02.2019, 16:12
26.02.2019, 12:15
Аналитика
Сегодня 10:20
Обществоведение
Компания "ТехРент" в Петрозаводске уже начала готовить технику к весенне-летним работам.
27.02.2019 14:46
26.02.2019 10:06
25.02.2019 10:43
Чтиво
Сегодня 11:01
Частная жизнь
Павел Чеславович Завадский – главный врач Офтальмологического центра Карелии приехал к нам в Петрозаводск из Минска, чтобы здесь жить, работать и быть на защите зрения населения нашего региона.
27.02.2019 16:27
25.02.2019 13:30
25.02.2019 12:36
Медиа
25.02.2019 12:07
Опрос
Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?
Комментарии