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Новости. Общество
10:15, 28 Февраля 2019
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Несколько десятков квартир в Петрозаводске получат молодые семьи и сироты

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Запланировано приобретение 33 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В результате взаимодействия администрации Петрозаводска и республиканского правительства в этом году увеличен объем субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей: предполагается выдача 6 жилищных сертификатов (в прошлом году их получили две семьи).

В течение года также запланировано приобретение 33 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Комментарии

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