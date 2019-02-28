Несколько десятков квартир в Петрозаводске получат молодые семьи и сироты

Запланировано приобретение 33 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В результате взаимодействия администрации Петрозаводска и республиканского правительства в этом году увеличен объем субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей: предполагается выдача 6 жилищных сертификатов (в прошлом году их получили две семьи).

В течение года также запланировано приобретение 33 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.