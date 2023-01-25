Несколько дорог в Приладожье Карелии перекроют из-за авторалли

На время ралли «Яккима-2023» в Питкярантском и Сортавальском районах Карелии перекроют несколько дорог.

В региональном Минтрансе предупредили о том, что на время проведения авторалли «Яккима 2023» в Питкярантском и Сортавальском районах перекроют несколько дорог.



2 марта с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 движения запретят на участках автодорог «Хелюля– Заозерный» (с 0 по 4 км) и

«Хелюля - Леппяселькя» (с 0 по 2 км).



4 марта с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 движение автомобилей остановят на участках автодорог: «Ляскеля– Алатту» (с 1 по 15 км); «Леппясюрья - Харлу» (с 24 по 33 км); «Подъезд к д. Хямекоски» (с 10 по 12 км); «Подъезд к п. Куокканиэми» (с 0 по 13 км); «Хелюля - Заозерный» (с 0 по 4 км); «Хелюля-Леппяселькя» (с 3 по 24 км);

«Рускеала - Кааламо» (с 10 по 12 км).