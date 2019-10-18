Несколько пожаров произошло за сутки в Карелии

Горели жилые дома в Кеми и Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.

В четверг, 17 октября, в 17.14 произошел пожар в жилом доме в Сегеже на ул. Гагарина. Сгорела наружная стена на площади 1 кв м.

В 17.30 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в Кеми на ул. Полярной. Сгорел чердак на площади 6 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.