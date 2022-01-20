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Несмотря на экстренное торможение, автомобиль сбил пешехода на «зебре» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 21 Января 2022
фото: кадр с видео

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ДТП произошло накануне вечером на Комсомольском проспекте.

В Петрозаводске ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло накануне около 20 часов на Комсомольском проспекте, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №25.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, автомобиль двигался по Комсомольскому проспекту в сторону центра города. Пешеход пересекал проезжую часть проспекта по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

Судя по видео, водитель предпринял экстренное торможение, автомобиль остановился на пешеходном переходе, пешеход упал.

На месте происшествия работал патруль ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются.

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

 

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